Il CorSport in prima pagina sul Milan: "Spunta l'idea Fabregas, ma ha le quote del Como"

Il Corriere dello Sport in edicola stamattina titola così in prima pagina sul Milan: "Spunta l'idea Fabregas, ma ha le quote del Como". In merito al futuro della panchina rossonera, sembrano essere in rialzo le quotazioni di Cesc Fabregas, allenatore del Como che piace molto in via Aldo Rossi per il suo stile, la sua immagine e il gioco proposto. C'è però un ostacolo non indifferente da superare: lo spagnolo possiede infatti delle quote del club lariano e quindi prima di dire sì al Diavolo dovrebbe cederle.

Fabregas e le voci sulla panchina del Milan

Da settimane ormai il nome di Fabregas viene accostato alla panchina del Milan. Dopo l'ultima gara a San Siro contro i rossoneri, il tecnico del Como non ha voluto commentare queste voci: "Questa partita rafforza la sua candidatura per il Milan? Prossima domanda. Si parla tanto di me? La mia mentalità è che voglio diventare il miglior allenatore del mondo. E per far questo devo lavorare tanto".