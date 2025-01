Il CorSport: "Leao: Che gioia giocare nel Milan e in Champions"

Nella serata di ieri Rafael Leao ha dimostrato perché veste la maglia numero 10 del Milan. Una prestazione più che convincente quella del portoghese, che fra tutte le cose positive fatte c'è anche quella più importante: il gol decisivo al 36esimo minuto che ha regalato la vittoria finale alla formazione di Sergio Conceiçao.

A conferma dell'ottima partita fatta, Leao è stato anche votato dalla UEFA come MVP del match, ma in effetti chi se non lui avrebbe meritato questo premio ieri sera (forse Maignan). Questa mattina Il Corriere dello Sport si è soffermato molto sul numero 10 del Milan, riprendendone le parole nell'immediato post partita e titolando "Leao: Che gioia giocare nel Milan e in Champions", con l'auspicio che queste dichiarazioni possano valere tanto in vista del proseguo della stagione non solo del portoghese, ma anche di tutta la squadra, che ne ha bisogno.