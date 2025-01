Il CorSport racconta Conceiçao: "Full Sergio, ora il Milan va di fretta"

Sono passati solo pochi giorni e al massimo tre allenamenti insieme ma la mano di Sergio Conceicao inizia a farsi vedere perlomeno nelle sessioni insieme ai giocatori e in generale nel suo modo di fare e relazionarsi con la squadra. Oggi il Corriere dello Sport dedica un pezzo all'atteggiamento subito propositivo e personale che sta avendo il tecnico portoghese sin dal primissimo giorno in cui è sbarcato al centro sportivo di Milanello come nuovo allenatore del Diavolo.

Il CorSport scrive così questa mattina: "Full Sergio, ora il Milan va di fretta". Conceicao nelle sue prime parole da tecnico ha ribadito che vuole solo lavorare e che vuole conoscere i giocatori a 360 gradi. Questo è quello che sta cercando di fare in questi primi giorni, nonostante lo sballottamento per la trasferta di Supercoppa: "Ritmi alti, colloqui con tutti e disciplina: così Conceicao vuole imporsi già in Supercoppa". Serve un drastico cambio di rotta per il Diavolo e questo si potrà avere solo con il raggiungimento dei risultati.