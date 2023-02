Il CorSport recita: "Eclissi Leao, deve uscire dall'ombra"

MilanNews.it

In quella che si preannuncia una delle partite più cruciali della stagione, il Corriere dello Sport sottolinea questa mattina qual è il giocatore rossonero che più di tutti deve caricarsi la squadra sulle spalle: "Eclissi Leao, deve uscire dall'ombra". Come tutti i calciatori rossoneri in questo periodo anche il portoghese è in difficoltà, con il peso aggiuntivo dei discorsi sul rinnovo di contratto che di certo non possono alleggerirlo mentalmente. Nell'ultimo impegno con il Sassuolo è stato addirittura escluso dal'undici titolare e adesso deve guidare il riscatto e la rivolta del Milan in una partita che, all'andata, ha saputo dominare. Poi si penserà a chiudere anche il capitolo rinnovo.