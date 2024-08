Il CorSport riporta: "Ecco Emerson Royal: 'Milan, è un sogno'"

vedi letture

Il Milan ha accolto ufficialmente Emerson Royal. Domenica sera il terzino brasiliano è atterrato in serata all'aereoporto di Milano Linate e nella giornata di ieri ha svolto le visite mediche, effettuato l'idoneità sportiva e quindi si è recato a Casa Milan per la firma di un contratto quadriennale con l'opzione sul quinto anno. Oggi il Corriere dello Sport riporta le sue prime parole tra social e ufficio stampa, titolando così: "Ecco Emerson Royal: 'Milan, è un sogno'".

Oggi alle ore 11.30 è prevista la conferenza stampa di presentazione in cui saranno pronunciate anche le prime parole ufficiali da giocatore del Milan. Ieri sui social il club rossonero ha anticipato alcune delle sue dichiarazioni, che vengono riportate oggi anche dal CorSport e riassunte in una singola frase: "Non ci ho pensato due volte, essere qui è un sogno. Il Milan è la squadra per noi brasiliani".