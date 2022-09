Il CorSport riporta gli elogi di Ambrosini a Maldini: "Ha padronanza del club"

MilanNews.it

Il Corriere dello Sport di questa mattina riporta come titolo le parole che l'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini ha riservato ieri sera al suo ex capitano e attuale direttore dell'area tecnica rossonera Paolo Maldini, prima della trasmissione in anteprima del docu-film "Stavamo bene insieme" sull'epopea del Milan di Ancelotti. Il titolo riporta ciò che ha detto Ambrosini su Maldini: "Ha padronanza del club". Un elogio per aver scelto i giocatori giusti e per saper proteggerli, come faceva Berlusconi a suo tempo. Parole al miele anche per De Ketelaere, considerato tutt'altro che un acquisto sbagliato. Presenti alla serata tra gli altri anche: Brocchi, Galliani, Dida, Serginho, Oddo, Pancaro, Tassotti e Ganz.