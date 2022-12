Il CorSport riporta le parole di Giroud: "Io lassù era il mio sogno da bambino"

MilanNews.it

Il Corriere dello Sport questa mattina in edicola, riferisce le parole pronunciate da Olivier Giroud nel post partita di ieri contro la Polonia in cui ha segnato il primo gol che gli ha permesso di diventare il marcatore più prolifico della storia della nazionale francese. Il titolo recita: "Olivier: io lassù era il mio sogno da bambino". Nel corpo dell'articolo vengono riportate alcune delle dichiarazioni del bomber rossonero, a partire da quelle sul record: "E’ un momento che mi rende molto orgoglioso. Mi è sembrato giusto esultare come faceva Titì, perché lui mi aveva scritto un messaggio dopo il cinquantunesimo gol che mi aveva consentito di eguagliarlo. E’ una serata speciale per me, si realizza un sogno che avevo sin da bambino. Esserci riuscito in un Mondiale poi rende la cosa ancora più gradevole". Poi due parole anche sulla sua situazione con il Milan: "Adesso sono concentrato sul Mondiale. Del mio futuro al Milan parleremo al mio ritorno con Maldini e Massara".