Il CorSport scrive: "Ibra nasconde il Mister X? Avanza Morata"

Ieri mattina, accanto a Paulo Fonseca si è seduto Zlatan Ibrahimovic che ha risposto a qualche spunto di mercato sollevato dai giornalisti in conferenza stampa. Il tema centrale è stato ovviamente il centravanti, con lo svedese che ha confermato l'interruzione della trattativa per Zirkzee, etichettato come il "passato". Ma poi Ibra - seguito a ruota dal tecnico portoghese - ha fornito indiscrezioni sulla nuova punta, sottolineando che il profilo ideale c'è già e i rossoneri sperano di chiuderlo presto. Non sono stati fatti nomi...

Per questo oggi il Corriere dello Sport ha titolato così: "Ibra nasconde il Mister X? Avanza Morata". Nonostante i tentativi di Zlatan di non rivelare il nome dell'obiettivo, è emerso che sia il centravanti spagnolo il candidato principale. Nel sottotitolo la citazione di Ibra: "Zirkzee è passato. Ho un nome in mente ma non ve lo dico". E poi l'aggiunta del CorSport: "Intanto Alvaro prepara le valigie". C'è infatti un divorzio nell'aria tra Morata e il suo paese natìo: "Sono più felice fuori dalla Spagna".