Il CorSport scrive: "Kalulu-Juve, prende quota l'affare low cost"

Juventus e Milan hanno messo in piedi nelle ultime ore una vera e propria trattativa lampo per il trasferimento di Pierre Kalulu in bianconero. Da Torino cercavano un difensore dopo che l'obiettivo numero uno Jean-Clair Todibo è sfumato per essere ceduto al West Ham in Premier League: la scelta è ricaduta sul francese classe 2000 del Milan che in rossonero è stato chiuso dopo un anno martoriato dagli infortuni. E così questa mattina il Corriere dello Sport ha titolato: "Kalulu-Juve, prende quota l'affare low cost".

Nel sottotitolo si legge qualche indiscrezione in più sulla formula dell'affare: "Thiago vuole sistemare la difesa. Il francese può arrivare in prestito per 3.5 milioni e 14 per il riscatto". E poi ancora un riferimento alla proposta di stipendio, che sarebbe già stata accettata dal calciatore francese del Milan: "L'ingaggio di poco oltre i 2 milioni è nei parametri della società". Al pacchetto si aggiungono circa 3 milioni di bonus e una percentuale sulla futura rivendita.