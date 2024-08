Il CorSport scrive: "Milan, ultimo sprint per Emerson Royal"

Il Milan si appresta a chiudere il terzo colpo in entrata della sua campagna acquisti estiva, dopo gli arrivi di Alvaro Morata in attacco e Strahinja Pavlovic in difesa. I rossoneri sono sempre più vicini al terzino brasiliano Emerson Royal, in forza al Tottenham ma ex Betis Siviglia e soprattutto Barcellona. La dirigenza rossonera, dopo diverse settimane di trattative andate per le lunghe, vede finalmente lo striscione del traguardo in fondo alla via ed è pronta per chiudere la trattativa.

Così questa mattina il Corriere dello Sport titola così: "Milan, ultimo sprint per Emerson Royal". Nel sottotitolo viene riportato: "Difesa a posto con l'arrivo del terzino brasiliano". Con un colpo al centro e uno in fascia, il reparto può definirsi al completo. Il Milan porterà alla corte di Fonseca il giocatore brasiliano per 15 milioni più bonus. Il CorSport parla anche di Yacine Adli e scrive: "L'addio di Adli potrebbe fruttare una dozzina di milioni". Il centrocampista francese è cercato dal Brentford.