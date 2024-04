Il CorSport scrive: "Pioli al bivio. La stagione in due notti"

Il futuro di Stefano Pioli è tutto da decidere. Sembrava, dopo il mese di marzo senza alcun intoppo, che la posizione del tecnico sulla panchina rossonera si fosse rinsaldata. E invece sono bastati due risultati, la sconfitta nell'andata dei quarti contro la Roma e un pareggio in casa del Sassuolo subendo tre gol, a rimettere tutto in discussione. E automaticamente i prossimi due impegni sono diventati cruciali per la squadra rossonera e per ciò che sarà di Stefano Pioli: due gare importanti per gli obiettivi stagionali e per l'orgoglio del club.

E così questa mattina il Corriere dello Sport stamattina scrive così sul mister rossonero: "Pioli al bivio. La stagione in due notti". E poi ancora viene ribadito: "Il tecnico si gioca il futuro tra il ritorno con la Roma in Europa League e il derby con l'Inter". Non solo l'Europa dunque ma anche il derby: il Milan ha perso gli ultimi cinque e l'Inter potrebbe vincere lo scudetto con i tre punti. Una gara, quest'ultima, che è stata ulteriormente complicata dopo il pareggio a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Prima però ci sarà la Roma in Europa League e il Diavolo dovrà rimontare senza subire: "Il Milan incassa troppi gol: 55 subiti in 45 partite, si lavora per blindare la porta rossonera". In questo senso il ritorno di Fikayo Tomori può essere vitale.