Il CorSport scrive sul big match: "Milan, Napoli e verità"

Oggi si gioca la decima giornata di Serie A: alle 18.30 la doppia sfida Lecce-Verona e Cagliari-Bologna, mentre il piatto forte arriverà in serata con la partita tra Milan e Napoli che si disputerà a San Siro e che è già uno snodo cruciale per la vetta della classifica, sia per i partenopei che al momento la occupano, sia per i rossoneri che oggi non vogliono perdere contatto. Questa mattina il Corriere dello Sport scrive così sulla gara di questa sera: "Milan, Napoli e verità".

Nell'occhiello viene data la contestualizzazione dell'incontro: "Secondo big match in tre giorni a San Siro: Fonseca insegue e Conte chiede strada". Poi nel sottotitolo vengono aggiunte le motivazioni per cui questa partita ha un valore più importante rispetto al solito: "In ballo le ambizioni scudetto e Champions: Antonio in fuga, ci sono i rossoneri come ostacolo prima delle sfide contro Dea e Inter". La gara, che si giocherà alle 20.45 a San Siro, sarà seguita da circa 72mila spettatori.