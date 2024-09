Il CorSport scrive: "Uno tra Jovic e Musah fuori dalla lista Champions"

Nella serata di ieri la redazione di MilanNews.it ha presentato una proiezione molto probabile di quella che sarà la lista ufficiale per la Champions League stilata da Paulo Fonseca. I convocati per il girone di otto partite dovranno essere consegnati entro la mezzanotte di oggi con il Milan che dovrà operare alcuni incastri e lasciare a casa qualche nome pesante. In particolare è molto probabile che venga "fatto fuori" l'attaccante Luka Jovic: QUI ci sono spiegati tutti i passaggi, i criteri e la proiezione finale.

Ma il Corriere dello Sport individua due giocatori come possibili esclusi: o Luka Jovic oppure Yunus Musah. Il titolo del quiotidiano, in questo senso, è eloquente: "Uno tra Jovic e Musah fuori dalla lista Champions". Nella lista B ci saranno sia Camarda che Zeroli e Bartesaghi: non eleggibile, invece, Alex Jimenez perchè non ha ancora i due anni di permanenza nel club. Per questa ragione in Champions League il primo sostituto di Theo Hernandez sarà Filippo Terracciano.