Il CorSport sui rinforzi difensivi: "Thiaw o Esteve se Botman sfuma"

Nuovi nomi per la difesa del Milan, secondo il Corriere dello Sport di oggi che titola: "Thiaw o Esteve se Botman sfuma". Il centrale olandese del Lille vuole il Milan e la dirigenza rossonera vuole lui ma la richiesta di 30-35 milioni del club francese è ancora da colmare, oltre che alcuni discorsi interni al club di via Aldo Rossi: c'è infatti chi preferirebbe investire i soldi in altri reparti più bisognosi, cercando per la difesa qualche nome low cost. Questi profili potrebbero essere quelli di Malick Thiaw, ventenne dello Schalke 04, e Maxime Esteve, calciatore under 20 francese in forza al Montpellier.