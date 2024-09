Il CorSport sul leader tecnico del Milan: "Per fortuna c'è Pulisic"

In questo avvio di stagione, sia nelle difficoltà che nei momenti belli, in campo c'è sempre stato un giocatore costante, che non ha mai fatto mancare il suo apporto alla squadra mettendo tutto se stesso in campo anche nelle gare brutte di questo Milan. Si tratta ovviamente di Christian Pulisic che, dopo un anno fantastico l'anno scorso ma in cui gli si imputava l'incapacità di incidere nei big match, quest'anno ha lasciato il segno in quasi tutte le partite giocate dai rossoneri fino a questo momento.

Nello specifico Pulisic ha mancato solo l'esordio con il Torino, ma già dalla sconfitta di Parma, in cui ha segnato un gol, è risultato decisivo: un assist contro la Lazio, un gol e un assist contro il Venezia, una rete contro il Liverpool e infine la marcatura nel derby. Per questo oggi il Corriere dello Sport gli dedica un primo piano: "Milan all'americana. Per fortuna c'è Pulisic". Nel sottotitolo si aggiunge: "Lo avevano accusato di non incidere nei big match. Decisivo nel derby, la posizione che ha occupato ha mandatoin crisi l'Inter. Il jolly di Fonseca segna e fa segnare: è un leader". In totale in 5 presenze di campionato siamo già a tre gol e due assist.