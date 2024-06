Il CorSport sul mercato: "Cash, pretese alte dell'Aston Villa"

L'orizzonte rossonero non è solamente Paulo Fonseca o Joshua Zirkzee. Al momento sono i punti più urgenti sull'agenda rossonera, ma la squadra dirigenziale è al lavoro anche per altri obiettivi di mercato per far sì che il tecnico portoghese, già a partire dal raduno a Milanello o comunque dalla tournée americana, possa avere una rosa il più possibile completa per preparare al meglio la prossima stagione. Ed è per questo che stamattina il Corriere dello Sport riporta aggiornamenti sulla situazione terzino destro, uno dei ruoli che il Milan vorrebbe coprire.

Scrive il CorSport questa mattina: "Cash, pretese alte: costa 30 milioni per l'Aston Villa. Emerson Royal e Tiago Santos le alternative". Matty Cash negli ultimi giorni si è affermato come il target principale sulla fascia destra: il prezzo fissato dal club inglese però è troppo alto, al momento, per le casse rossonere. Ci sarà concorrenza anche se potrebbe essere meno rispetto a quanto previsto perché il polacco salterà l'Europeo per infortunio. I piani B rimangono Emerson Royal del Tottenham e Tiago Santos che è esploso l'ultimo anno al Lille proprio con Fonseca come allenatore.