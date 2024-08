Il CorSport sul mercato: "Fofana e Royal, è assalto finale"

Si entra nel vivo del mercato rossonero: a 25 giorni dal termine delle trattative, che si chiuderanno ufficialmente il 30 agosto un giorno prima del previsto, il Milan vuole e deve ancora completare il mercato in entrata piazzando almeno ancora un colpo per reparto. Dopo aver preso nuovi titolari sia per l'attacco che per la difesa centrale, ora il Diavolo ha la priorità su centrocampista e terzino: i nomi principali sono quelli di Youssouf Fofana e Emerson Royal. Questa potrebbe essere la settimana decisiva.

Scrive il Corriere dello Sport questa mattina sul francese e sul brasiliano: "Fofana e Royal, è assalto finale. Settimana decisiva". Per il francese si procede con pazienza, il Monaco è un osso duro ma ha già trovato il sostituto e lo stesso giocatore spinge per trasferirsi a Milanello. Stretta finale invece per il brasiliano con Milan e Tottenham che stanno raggiungendo l'intesa: circa 17 milioni complessivi. Nelle prossime ore si chiuderà il colpo con la speranza di avere Royal a Milanello per il ritorno della squadra dagli Stati Uniti.