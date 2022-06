Il CorSport sul mercato rossonero: "Il Milan spinge, è caccia aperta al trequartista"

MilanNews.it

Tra i ruoli che il Milan ha bisogno di rinforzare per la prossima stagione, il trequartista è sicuramente uno di quelli centrali. Sulle pagine del Corriere dello Sport in edicola stamani, infatti, si legge: "Il Milan spinge, è caccia aperta al trequartista". In pole position c'è il nome del talentino belga del Bruges Charles De Ketelaere, seguito a ruota dal compagno di squadra olandese Noa Lang. Il nome nuovo sarebbe quello di Junior Traorè del Sassuolo i cui procuratori sono anche in ottimi rapporti con la dirigenza milanista.