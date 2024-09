Il CorSport sul Milan: "Chukwueze o Pulisic: dubbio verso il Venezia. Toccherà ancora a Pavlovic"

In vista della ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali, il Corriere dello Sport titola così sul Milan: "Chukwueze o Pulisic: dubbio verso il Venezia. Toccherà ancora a Pavlovic". I rossoneri sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale dopo due pareggi e una sconfitta nelle prime tre giornate. Sabato a San Siro arriva il Venezia e per questa partita Paulo Fonseca punterà in difesa ancora su Pavlovic.

I dubbi del tecnico portoghese sono invece soprattutto in attacco dove, in attesa di capire se Alvaro Morata tornerà a disposizione, c'è un ballottaggio sulla fascia destra tra Samuel Chukwueze e Christian Pulisic. Come terzino destro potrebbe essere confermato Emerson Royal che è in vantaggio su Davide Calabria.