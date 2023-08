Il CorSport sul Milan: "Oggi è il giorno di Musah. Per Krunic servono oltre 15 milioni"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola si è soffermato anche sul Milan, che ha piazzato l'ottavo colpo in entrare chiudendo l'operazione Musah con il Valencia per 20 milioni di euro. Il centrocampista nella serata di ieri è arrivato all'aeroporto di Milano Linate. Stamattina, il giocatore sosterrà le visite mediche presso la Clinica La Madonnina, per poi spostarsi al Centro Ambrosiano per l'idoneità sportiva. Subito dopo, Musah firmerà il proprio contratto nella sede milanista.

Il Diavolo deve fare i conti anche con le uscite, dato il forte pressing del Fenerbahce per Rade Krunic. Per Pioli il calciatore non è sulla lista delle partenza, ma il bosniaco ha già trovato un'intesa con i turchi. Il Milan però valuterà solo offerte importanti, oltre i 15 milioni di euro.