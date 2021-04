Il CorSport sulla corsa Champions: "Cade solo la Juve"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola pone in primo piano la lotta per le posizioni Champions del campionato italiano, titolando: "Cade solo la Juve". Conte e l'Inter si fermano a Napoli, con un pareggio per 1 a 1 che lascia tutti contenti, visto che i nerazzurri mantengono comunque nove punti sul Milan, vittorioso sul Genoa, ed i partenopei accorciano sulla Juventus, quarta in classifica e sconfitta per 1 a 0 dall'Atalanta, che vola al terzo posto.