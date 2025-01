Il CorSport sulla semifinale di oggi tra Juve e Milan: "Da paura"

Nella mattinata di oggi, il Corriere dello Sport presenta la sfida di questa sera tra Juventus e Milan. La seconda semifinale di Supercoppa Italiana si gioca a Riyad in Arabia Saudita alle ore 20 italiane: in palio un posto nella finalissima del 6 gennaio dove ad aspettare c'è l'Inter - vincitrice delle ultime tre edizioni - che ieri ha piegato l'Atalanta per 2-0. Il quotidiano con base a Roma, oggi titola così per introdurre alla gara di questa sera: "Juve-Milan da paura".

Ci sono principalmente due motivi per cui questa è una sfida da paura. Uno viene spiegato nel sottotitolo ed è una regola generale della stagione delle due squadre: "Entrambe rivoluzionate in estate, entrambe lontane dalla vetta in A: si sfidano giocandosi la chance di superare la comune mediocrità". L'altro invece viene illustrato nell'occhiello del pezzo, in cui si legge così: "Questa Supercoppa e la Coppa Italia sembrano gli unici obiettivi alla portata delle due squadre". Quindi il chiarimento: "Anche un possibile anno di transizione va accompagnato dai risultati".