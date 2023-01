Il CorSport titola: "Calabria: una Coppa da capitano"

MilanNews.it

Il Corriere dello Sport questa mattina regala un focus sul capitano rossonero Davide Calabria che oggi si giocherà il suo primo trofeo con la fascia al braccio. Il titolo recita: "Calabria: una Coppa da capitano". Ieri, come previsto, c'era proprio il numero 2 a parlare al fianco di Stefano Pioli in conferenza stampa. "Immagino di vincere questo trofeo da capitano, è un mio obiettivo alzare questa coppa", ha detto Calabria che ha vinto il trofeo nel 2016 quando era ancora agli inizi della sua ascesa in rossonero, tanto che quella gara contro la Juventus non la giocò e non fu inserito neanche in panchina.