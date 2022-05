Il CorSport titola: "Come si vende il Milan conta più del prezzo"

MilanNews.it

Nell'edizione odierna del Corriere dello Sport si mette nuovamente la lente di ingrandimento sulla questione legata alla cessione del club rossonero, con Investcorp e RedBird date come principali favorite alla corsa per via Aldo Rossi. Il quotidiano sportivo titola: "Come si vende il Milan conta più del prezzo". Già per Elliott, infatti, non sarebbe tanto una questione di prezzo finale - anche perchè in ogni caso il fondo americano andrebbe a guadagnarci da un'ipotetica cessione - ma piuttosto come l'offerta viene strutturata e quali sarebbero le garanzie a livello finanziario e di gestione che l'acquirente mette sul tavolo. Anche questo aspetto è, di fatto, un gesto d'amore e di cura dell'attuale proprietà rossonera nei confronti del club per cui si vuole solamente il meglio.