Il CorSport titola così: "E ora riparte il pressing per Renato Sanches"

Dopo aver chiuso la trattativa per Charles De Ketelaere, il Milan può finalmente concentrarsi su altri obiettivi per il mercato, a partire dal centrocampo dove c'è da sostituire - quantomeno numericamente - Franck Kessie, accasatosi al Barcellona. La dirigenza rossonera è tornata a pressare Renato Sanches, obiettivo originario con cui si aveva l'accordo in mano, poi saltato dopo l'interessamento del Psg che ha lusingato il portoghese. I parigini devono però sfoltire un centrocampo ricco di esuberi e i rossoneri tenteranno di inserirsi in questa fase di stallo, forti di un accordo con il Lille che il Psg non ha in questo momento. Difficile, ma Maldini e Massara hanno avuto ugualmente nuovi contatti con l'agente Jorge Mendes.