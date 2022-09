Il CorSport titola così: "Idea Broja per il dopo Ibrahimovic"

MilanNews.it

© foto di Luca Bargellini

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha riportato un'indiscrezione circa il futuro in attacco del Milan. Il quotidiano sportivo recita così: "Idea Broja per il dopo Ibrahimovic". L'attaccante 21enne del Chelsea era stato accostato anche in passato ai rossoneri, dopo l'ottima stagione dell'anno scorso al Southampton. L'albanese è alto e forte fisicamente e in questo potrebbe raccogliere la pesante eredità di Ibra, se lo svedese dovesse lasciare. La valutazione del club londinese è di 35 milioni di euro: i rapporti tra i due club però sono ottimi.