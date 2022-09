Il CorSport titola: "De Ketelaere il multitasking rossonero"

MilanNews.it

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport questa mattina il Milan, per sopperire alle assenze offensiva contro il Napoli, si affiderà anche al suo nuovo numero 90 come riporta il quotidiano nel titolo: "De Ketelaere il multitasking rossonero". Il giovane belga ha giocato da trequartista e da falso nove da quando è al Milan, ma può giocare come esterno d'attacco su entrambe le fasce e in passato ha fatto anche la mezzala. Pioli è pronto a usare il suo talento come jolly in mezzo al campo per mettere in crisi la solidità difensiva del Napoli.