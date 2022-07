Il CorSport titola: "De Ketelaere-Sanches a oltranza"

MilanNews.it

"De Ketelaere-Sanches a oltranza", questo il titolo sul mercato del Milan proposto questa mattina dal Corriere dello Sport. Nelle ultime ore ci sono stati contatti costanti per incanalare verso la chiusura la trattativa che porta a Charles De Ketelaere: con il calciatore ci sarebbe già un principio d'accordo a due milioni più bonus per 5 anni, resta da battere la concorrenza delle squadre di Premier e far cadere la resistenza del Bruges. Per Renato Sanches si sono riaperte delle speranze che non ha trovato nessun accordo con il Psg e che dunque rimane in cerca di una squadra: già ad aprile la dirigenza rossonera aveva trovato un accordo di massima con i rappresentanti del portoghese.