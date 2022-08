Il CorSport titola in prima pagina: "Stasera il Milan: ostacolo Gasp"

MilanNews.it

Il Corriere dello Sport dedica gran parte della sua prima pagina all'Inter vittorioso ieri sera contro lo Spezia. Spazio però anche per i rossoneri con il quotidiano che titola: "Stasera il Milan: ostacolo Gasp". Al Gewiss Stadium alle 20.45, sarà il momento del Milan che sarà ospite dell'Atalanta nel match valevole per la seconda gioranta del campionato di Serie A. Ostacolo Gasperini subito nelle prime giornate per Pioli che dovrà subito tirare fuori le motivazioni giuste dalla sua squadra.