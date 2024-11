Il CorSport titola: "Milan, un piano per Bennacer"

Il Corriere dello Sport in edicola oggi titola così: "Milan, un piano per Bennacer". Prosegue il percorso di recupero del centrocampista rossonero dopo il grave infortunio al polpaccio rimediato a settembre, che lo ha costretto anche ad un intervento chirurgico in Finlandia. Il giocatore si trova ora al caldo del Qatar a lavorare con un preparatore dedicato. Tra circa un mese, l'algerino comincerà ad allenarsi a Milanello con sessioni personalizzate, per poi inserirsi in gruppo a inizio gennaio. L'obiettivo dello staff medico milanista è di rimetterlo a disposizione di Fonseca per fine gennaio.

Tutto sta procedendo come previsto, ma questo non impedisce al Milan di fare riflessioni in vista del mercato di gennaio: l'infortunio di Bennacer è grave e dunque avrà bisogno di tempo per ritrovare la forma migliore. Senza di lui, nella rosa milanista manca un vice-Fofana che possa alternarsi con il francese. Tra i nomi che stanno monitorando i dirigenti del Diavolo ci sono per esempio Reda Belahyane del Verona e Johnny Cardoso del Betis Siviglia.