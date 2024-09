Il CorSport titola parafrasando Furlani: "Tutti per Fonseca"

vedi letture

Paulo Fonseca non è a rischio. Questo è il messaggio lanciato tra le righe dall'amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani nel pomeriggio di ieri. Il dirigente rossonero ha avuto modo di parlare e rispondere alle domande dei giornalisti in occasione della conferenza stampa di presentazione dell'attaccante Tammy Abraham. A nome di tutta la parte operativa del club, Furlani ha chiarito che il tecnico Paulo Fonseca non è in bilico e non è giusto parlare già di partite decisive.

Il Corriere dello Sport parafrasa le parole del dirigente questa mattina: "Tutti per Fonseca". Poi le riprende direttamente: "Il club è con lui. Nessun dubbio e anche la squadra è compatta". Poi il chiarimento sul caso Theo e Leao che tanto ha fatto discutere nelle scorse ore: "Per il Milan non c'è alcun caso aperto". L'episodio del cooling break è stato derubricato da Furlani nella categoria del "non evento" ed è stata ribadita la sicurezza del club di aver costruito una squadra forte che può essere vincente.