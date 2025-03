Il CorSport titola: "Pulisic, c’è il rinnovo fino al 2029". A breve la firma

Il Corriere dello Sport titola così questa mattina: "Pulisic, c’è il rinnovo fino al 2029". E' praticamente tutto fatto per il prolungamento di contratto di Christian Pulisic, manca solo la firma dell'attaccate americano che è attesa a breve. Per l'ex Chelsea è pronto il rinnovo fino al 30 giugno 2029 con anche un aumento dell'ingaggio che passerà dagli attuali quattro milioni a cinque milioni di euro più bonus. La stretta di mano c'è già stata, la firma ancora no, ma presto arriverà anche quella.

Pulisic, che stagione: è il miglior marcatore rossonero

Nella deludente stagione del Milan, che ha avuto finora troppi alti e bassi, una delle poche certezze è proprio Pulisic che al momento è il miglior marcatore rossonero con 15 reti tra tutte le competizioni: nove gol in campionato, quattro in Champions League e due in Supercoppa Italiana. Il numero 11 milanista ha già eguagliato lo score della passata stagione e quindi al prossimo gol questa sarà l’annata migliore della carriera da calciatore.