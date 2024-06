Il CorSport titola: "Tentazione Rabiot, il Milan ci prova"

Nella giornata di ieri MilanNews.it ha riportato di un interesse del Milan per Adrien Rabiot, centrocampista francese che è in scadenza di contratto con la Juventus e non sembra intenzionato a rinnovare con i bianconeri (LEGGI QUI). E così, con il giocatore che dal 1° luglio sarà verosimilmente libero, il club rossonero ha provato a sondare il terreno con i rappresentanti del giocatore per valutarne i costi e i benefici. La notizia questa mattina è stata ripresa dal Corriere dello Sport che ha titolato: "Tentazione Rabiot, il Milan ci prova".

Si legge nel sottotitolo del pezzo: "Il centrocampista francese è quasi arrivato al termine del contratto di un anno che aveva con la Juve: la società rossonera potrebbe arrivare fino a 7.5 milioni più bonus". Non un'operazione semplice dato che, come continua il CorSport: "Il tetto salariale è rigido ma presto ci sarà un vertice con la madre". Veronique, mamma di Rabiot, è infatti colei che cura la carriera del centrocampista. Il Milan potrebbe puntare anche sulla proposta di un accordo più lungo rispetto ai tre anni offerti da Torino.