Il CorSport titola: "Tutto il Milan con Leao ma Pioli lo può fermare"

Rafael Leao è finito nell'occhio del ciclone della critica dopo la prestazione contro il Newcastle, poco brillante e caratterizzata dall'ormai celeberrimo colpo di tacco ciccato in area inglese. Il Corriere dello Sport oggi titola: "Tutto il Milan con Leao ma Pioli lo può fermare". La squadra rossonera sta con il portoghese, e ci mancherebbe altro.

Leao ha deciso di rimanere al Milan e si è preso la responsabilità della 10, nove volte su dieci è lui a risolvere le partite dei rossoneri con qualche giocata da campione: ovviamente, come i grandi giocatori, se gira a vuoto per una gara viene subito sbranato dalla critica. Ma quello che conta è che il gruppo è con Leao. Il portoghese probabilmente partirà dalla panchina con il Verona: assolutamente non una punizione, prima che qualcuno si affretti a dirlo, ma semplice rotazioni e turnover in un momento della stagione molto fitto.