Il dato del CorSport: "Il Milan mai così male negli ultimi dieci anni"

L'avvio di stagione del Milan è stato più che deludente e l'impatto che ha avuto Paulo Fonseca sulla panchina rossonera è il peggiore visto a Milanello nell'ultimo decennio. Non è una lamentela da tifosi o una sensazione ma lo dicono i freddi numeri che, per il momento, inchiodano il tecnico portoghese e lo fanno specialmente sotto la voce media punti conquistati, la più bassa da dieci anni a questa parta. Il Corriere dello Sport infatti oggi titola: "Il Milan mai così male negli ultimi dieci anni".

Nell'occhiello si legge: "Un inizio in salita era stato messo in conto dalla società però adesso serve un cambio di ritmo: la storia dell'allenatore portoghese fa sperare in accelerazioni importanti". Poi nel sottotitolo viene citato il dato effettivo: "In nove gare tra A e Champions soltanto tre le vittorie ottenute. La media punti di Fonseca inferiore a quella di Giampaolo". Ed è proprio quest'ultimo aspetto a lasciare inquieti, considerando come è andata l'esperienza di Giampaolo a Milanello.