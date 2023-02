Il Giornale: "Derby sbiadito in 2 anni: da Lukaku contro Ibra al duello Dzeko-Giroud"

MilanNews.it

© foto di PhotoViews

Il Giornale uscito in edicola questa mattina parla della sfida tra Inter e Milan di domani sera che, però, non ha lo stesso sapore dei derby giocati negli ultimissimi anni: "Derby sbiadito in 2 anni: da Lukaku contro Ibra al duello Dzeko-Giroud". Proprio due anni fa, nel quarto di Coppa Italia, ci fu l'ormai famoso faccia a faccia tra Lukaku e Ibra che segnò un po' l'inizio delle lotte per la vetta del calcio italiano tra Inter e Milan che hanno visto trionfare prima i nerazzurri e poi i rossoneri negli ultimi due anni. Ora quel ricordo sembra un po' un'ombra, non solo perché Lukaku partirà dalla panchina e Ibrahimovic non ci sarà, ma anche perché le due squadre lottano per un posto Champions, lontanissime dall'obiettivo dichiarato della seconda stella.