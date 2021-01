Il Giornale: "Ibra accusato di razzismo immaginario"

L'edizione odierna de Il Giornale si occupa delle accuse di razzismo rivolte a Zlatan Ibrahimovic, dopo le scintille con Lukaku nel derby di Coppa Italia: "Scambiando una vocale per un'altra del loro inglese - si legge -, la definizione di asino diventa monkey, ovvero scimmia, e parte la corsa a chi la spara più grossa". Accusare Ibra, nato nel ghetto di Malmoe da famiglia bosniaca e spesso etichettato come "zingaro" da ragazzo, è "come dare del guerrafondaio a Ghandi", secondo il quotidiano. Non a caso lo svedese ha voluto chiudere il cerchio con un post sui propri profili social, subito seguito dai messaggi di Pogba e Raiola, che si sono schierati in sua difesa. "Fine della trasmissione? Neanche per idea - conclude Il Giornale -. La prossima puntata dopo la pubblicazione del comunicato del giudice sportivo. Per chi vuole l'ergastolo a Ibra e la carezza a Lukaku sarà una seconda imperdibile occasione".