Il Giornale: "Il Milan ritrovato cerca conferme tra fantasmi e Leao"

Il Milan questa sera ritroverà sulla sua strada un vecchio rivale di oramai quasi vent'anni fa: si tratta di Xabi Alonso, oggi allenatore in rampa di lancio del Bayer Leverkusen, ieri centrocampista di altissimo livello che giocò entrambe le finali di Champions League contro i rossoneri indossando la maglia del Liverpool. Questa mattina Il Giornale dà peso a questi precedenti anche nel suo titolo: "Il Milan ritrovato cerca conferme tra fantasmi e Leao". Alla voce fantasmi c'è proprio Xabi Alonso.

Passando all'attualità, il Milan si affida come spesso accade a Rafael Leao, ieri sera protagonista anche in conferenza stampa accanto al mister Fonseca. In quattro edizioni di Champions League giocate, il 10 rossonero ha trovato solamente tre gol: un elemento che ci si augura possa migliorare già a partire da questa sera.