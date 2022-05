Il Giornale: "Milano razza padrona. Inter e Milan, gli opposti per ritornare grandi"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nella sua edizione odierna Il Giornale si concentra sulla lotta per lo scudetto che vede i cugini milanisti e interisti sfidarsi negli ultimi 180 minuti di campionato, con il titolo che finirà sicuramente a Milano. Non è un caso che il quotidiano titoli: "Milano razza padrona". Ma poi viene sottolineata anche la differenza di fare calcio delle sue squadre e non si parla di un discorso meramente tattico. Recita Il Giornale: "Zhang e Marotta dai colpi all'usato sicuro. I giovani più Ibra la via di Gazidis e Maldini". Due modi diversi di vedere il calcio e di fare mercato che hanno riportato in auge le due squadre meneghine che, nei prossimi 8 giorni si contenderanno la Serie A.