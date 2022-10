Il Giornale provoca: "Gabbia & Cdk, il bello e il «brutto» del giovane Milan"

MilanNews.it

La rinascita del Milan negli ultimi quattro anni è passata anche dagli investimenti su profili giovani e di prospettiva, pronti da far crescere. Nell'ultima settimana sono emerse un po' le due facce della medaglia, come riporta Il Giornale questa mattina: "Gabbia & Cdk, il bello e il «brutto» del giovane Milan". Da una parte Matteo Gabbia che, nell'emergenza difensiva, è salito in cattedra con prestazioni solide e il suo primo gol in rossonero in una notte importante come quella di Zagabria; dall'altra Charles De Ketelaere che ancora non ha preso le misure con la sua nuova dimensione e sembra essere uficialmente in difficoltà. Soprattutto per il belga, attorno al quale c'è maggiore rumore, il Milan ha fiducia ed è disposto ad aspettarlo, certo dell'investimento fatto e del talento del giocatore.