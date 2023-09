Il Giornale: "Quel panico post derby che tormenta il Diavolo già al bivio Champions"

vedi letture

Il Giornale ha commentato così il momento che sta vivendo il Milan, il primo complicato della stagione: "Quel panico post derby che tormenta il Diavolo già al bivio Champions". I rossoneri nella gara contro il Newcastle hanno dimostrato ancora un po' di scorie post derby: l'atteggiamento con cui sono entrati in campo i giocatori del Milan è stato buono ma c'era troppo fretta e nervosismo di segnare e di gioire dopo la batosta nel derby, tanto che poi delle 26 create occasioni, nessuna è entrata in rete.

E così il Milan ritornerà in campionato a giocare tre partite importanti prima di giocarne una difficilissima e, potenzialmente decisiva, in casa del Borussia Dortmund in Champions.