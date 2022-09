Il Giornale recita: "Il Milan rivuole la propria identità"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Giornale oggi in edicola ha dedicato un pezzo al Milan di Stefano Pioli, oggi impegnato nel primo spartiacque della stagione nel derby contro l'Inter alle 18. Il titolo recita: "Alla ricerca di se stesso. Il Milan rivuole la propria identità". Dopo la trasfera amara di Sassuolo, sia per il risultato che per il gioco espresso, i rossoneri cercano riscatto oggi nella partita delle partite, contro i cugini nerazzurri. Pioli nella conferenza di ieri ha ammesso che la squadra a Reggio Emilia ha peccato di frenesia e ha riconosciuto che il derby sarà molto equilibrato e si giocherà tutto sui duelli. Il tecnico rossonero riparte da De Ketelaere trequartista, Leao largo a sinistra e Giroud, descritto come molto carico, riferimento in attacco.