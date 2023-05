Il Giornale recita: "Pioli come Adamo tra «peccato originale» e paradiso perduto"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella conferenza stampa di ieri di Stefano Pioli, per presentare la sfida di questa sera contro la Sampdoria, il tecnico rossonero ha rimandato tutti i bilanci a fine stagione ma comunque si è lasciato andare a qualche considerazione. Il Giornale questa mattina titola così: "Pioli come Adamo tra «peccato originale» e paradiso perduto". Già perchè il mister, pur difendendo il mercato fatto in estate per il quale si è messo dentro anche lui, ha poi evidenziato un peccato originale in questa stagione rossonera: "Quest'anno abbiamo aumentato il controllo e il dominio delle partite, siamo mancati nell'ultimo quarto di campo.

E' questo il nostro peccato originale ed è un peccato grave". Un novello Adamo che rischia di perdere il suo Paradiso chiamato Champions League.