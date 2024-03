Il Giornale scrive sulla vittoria rossonera: "Milan, rissa da tre punti"

Questa mattina Il Giornale ha commentato così la vittoria rossonera in casa della Lazio, arrivata per 1-0 al termine di una gara molto nervosa e che ha visto l'arbitro Di Bello protagonista con tre cartellini rossi all'indirizzo della squadra di Sarri: "Milan, rissa da tre punti". Con una gestione del direttore di gara così, è stato impossibile tenere gli animi caldi tanto che i giocatori di entrambe le squadre più volte nel corso della gara, e anche nel finale, si sono beccati a vicenda, scatenando una vera e propria rissa.

Nel sottotitolo, il quotidiano generalista aggiunge qualche dettaglio in più: "I rossoneri passano solo nel finale con l'uomo in più dopo il rosso contestato di Pellegrini: decide Okafor. Poi la Lazio finisce addirittura in 8 contro 11". In particolare l'episodio del rosso a Pellegrini viene letto come un'ingenuità dello stesso giocatore della Lazio, con l'arbitro che poteva intervenire prima per prevenire.