Il Giornale su Milan-Juve: "I rebus rossobianconeri: Di Maria e De Ketelaere"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Giornale dedica oggi un pezzo a Milan-Juve, il big match di domani pomeriggio. Il titolo si concentra sui dubbi di formazione per Pioli e Allegri: "I rebus rossobianconeri: come sostituire Di Maria e cosa fare con CDK". Sponda bianconera, Allegri dovrà capire come compensare l'assenza di Angel Di Maria che è deve scontare domani la sua seconda e ultima giornata di squalifica. Pioli invece dovrà decidere se dare ancora fiducia a De Ketelaere oppure lasciarlo in panchina anche in vista della partita contro il Chelsea.