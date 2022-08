Il Giornale titola: "Il Milan è ancora on fire e Rebic è da Diaz e lode"

MilanNews.it

Nelle pagine de Il Giornale uscito quest'oggi in edicola, il titolo è giocoso ed eloquente allo stesso tempo. Così recita il quotidiano generalista: "Il Milan è ancora on fire e Rebic è da Diaz e lode". I rossoneri incontrano la resistenza dell'Udinese nei primi 45 minuti ma poi dilagano nella ripresa e concludono con un poker. I migliori in campo Ante Rebic, autore di una doppietta, e Brahim Diaz che con gol e assist ha illuminato San Siro come non gli capitava da un po'. Lo stesso spagnolo ha poi dichiarato che non gli interessano i risultati delle avversarie, così come Pioli ha espresso la sua opinione su alcune leggerezze difensive da correggere quanto prima.