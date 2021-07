Il Giornale titola: "Pioli, orgoglio e coraggio"

"Pioli, orgoglio e coraggio": questo il titolo odierno de Il Giornale che riporta le dichiarazioni di ieri in conferenza stampa del tecnico rossonero nel giorno del raduno a Milanello del Milan. Pioli non si nasconde e punta a confermare le ottime cose fatte lo scorso anno. Non poteva mancare la domanda sugli addii di Donnarumma e Calhanoglu: l'allenatore milanista li ha ringraziati per quanto fatto nell'ultima stagione, ma ha aggiunto poi che bisogna guardare avanti e non indietro.