Il Giornale titola: "Tuchel choc e ritmo: Milan, cambia passo"

Sono stati giorni rivelatori per il Milan, soprattutto per quanto riguarda la Champions League, per questo Il Giornale di questa mattina ha titolato: "Tuchel choc e ritmo: Milan, cambia passo". Da una parte il pareggio, tutto sommato da non buttare, contro il Salisburgo ma che ha regalato al Milan la convinzione che in Europa i ritmi vanno ulteriormente alzati. Dall'altra il terremoto in casa Chelsea con la sconfitta contro la Dinamo Zagabria prima e l'esonero di Tuchel la mattina dopo.