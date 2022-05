Il Giornale: "Verona non è più fatale: il Milan ri-supera l'Inter"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

"Verona non è più fatale: il Milan ri-supera l'Inter" scrive quest'oggi Il Giornale in prima pagina. Spazio dedicato alla Serie A con il successo della formazione di Stefano Pioli in casa dell'Hellas Verona. Vittoria per 3-1 in rimonta per i rossoneri, nuovamente primi e a +2 sull'Inter. Scudetto più vicino: mancano 4 punti e 2 giornate.