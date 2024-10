Il giorno di Milan-Napoli: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Oggi è il giorno di Milan-Napoli, il secondo big match consecutivo a San Siro nel giro di tre giorni dopo la gara di domenica tra Inter e Juventus. Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi usciti oggi in edicola sono, chiaramente, tutte concentrate sulla sfida che questa sera animerà la notte di Milano. A partire dalla Gazzetta dello Sport che in taglio alto scrive così: "Chiamate scudetto (senza Leao)". E poi ancora: "Il Milan per restare sul treno, il Napoli per il +7". Nel sottotitolo si aggiunge: "Campionato no stop: a San Siro altra partitona".

Sul Corriere dello Sport danno la precedenza alle parole di Paolo Scaroni, pronunciate ieri durante l'Assemblea rossonera. Il titolo recita: "Scaroni al Veleno: 'Il sindaco ha creato un danno'. Milan-Napoli, che vigilia". Nel sottotitolo il focus si sposta maggiormente sulla partita di questa sera: "Alle 20.45 Morata lancia la sfida a Lukaku che ha già segnato cinque gol al Diavolo. Fuori Leao. Theo e Reijnders squalificati, tornano Kvara e Politano. Gilmour in regia". Quindi su Tuttosport si legge in taglio alto: "Conte col Napoli sfida il Milan, Ibra e il tifo contro di Inter e Juve". Sul QS c'è un'esortazione alle due squadre che stasera si affrontano: "Regalateci un altro show!".